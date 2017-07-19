Юрій Голик: "Дніпропетровська область - №1 за темпами розвитку в країні"

Всього за два з половиною роки команді глави Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка вдалося перетворити Дніпропетровщину в абсолютного лідера з розвитку серед регіонів. Про це заявив радник дніпропетровського губернатора Юрій Голик, повідомляє Site.ua.

«За час керівництва областю ми в 17 разів збільшили бюджети розвитку територій у бюджетах всіх рівнів області - з трохи більше півмільярда гривень у 2014 році до 11 млрд гривень у 2017 році. Дніпропетровська область перетворилася на «будівництво століття», - зазначив Голик.

За словами радника голови Дніпропетровської ОДА, керівництво області навмисно відійшло від тактики латання дірок і ямкових ремонтів, сконцентрувавшись на «будівництві нового, реконструкції та капітальних ремонтах того, що не знало ремонтів роками».

«Всього у поточному році «Команда Резніченко» побудує і реконструює 160 комунальних доріг та 3 траси міжнародного і національного значення, 25 шкіл, з них 5 - опорних, 20 лікарень, 13 водоводів, 12 дитячих садків, 5 житлових будинків з безкоштовними квартирами для черговиків. Ми будуємо парки, розчищаємо річки, реалізуємо безліч екологічних програм, впроваджуємо високотехнологічні рішення для органів влади. У першому півріччі 2017 року бюджетний дохід на одного жителя Дніпропетровщини в 1,5 рази перевищив середній дохід по Україні і склав 2,5 тис. грн на людину проти 1,7 тис. грн в середньому по країні», - заявив Голик.

Як зазначив радник Валентина Резніченка, за перше півріччя 2017 року у обласний бюджет Дніпропетровщини надійшло вже 9,7 млрд гривень, що на 13% більше запланованого і на 33,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. «Такими темпами ми зможемо повністю довести інфраструктуру Дніпропетровщини до європейського рівня за 3-4 роки. І ми це обов'язково зробимо», - підкреслив Голик.

Як повідомлялося, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко заявив, що зростання соціально-економічних показників Дніпропетровщини є одним з реальних результатів процесу децентралізації в країні. «Ми реалізуємо ініціативи Президента Петра Порошенка, що стосуються процесів децентралізації у державі, демонструючи на конкретних справах наскільки розширилися можливості для місцевих громад», - зазначив Валентин Резніченко.