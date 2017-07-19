Заява голови «ДНР» Олександра Захарченка про створення нової держави «Малоросія» зі столицею в Донецьку - заява хворої людини, яка перебуває в стані алкоголічної, а, можливо, й наркотичної залежності. Від самого початку було зрозуміло, що ніякий Сурков, ніякі кремлівські куратори цю заяву не узгоджували. Тож це всього лише п’яна маячня Захарченка, яка обговорювалася, хіба що, у своєму колі — колі бойовиків та представників адміністрації російського президента.

Читайте такожВатажок бойовиків Захарченко заявив про створення "Малоросії"На такому рівні вони обговорюють різні плани, в тому числі й хворобливу ідею щодо створення «Малоросії». Зрештою, раніше про це багато говорив одіозний Владімір Жириновський. Але, безумовно, ніхто не будував жодних планів створення «Малоросії», тому за цими словами нічого не стоїть і жодних кроків не буде. Зрештою, реакція ватажка «Луганської народної республіки» Ігоря Плотницького свідчить про те, що для «ЛНР» ця заява теж стала шоком.

Бурхлива реакція на заяву Захарченка з боку західних країн цілком природна. На Заході такі висловлювання сприймаються з точки зору нормальної людини. Західні політики просто не можуть уявити, що може вийти людина — обколота, обкурена та п’яна — і робити подібні заяви. Для них це просто немислимо. Адже у них, якщо людина з’явиться у п’яному вигляді, це буде все, кінець кар’єри. А в «Л/ДНР» просто не просихають! Їхні ватажки на будь-які прес-конференції і телеефіри виходять «вмазані», «на бровах». Тож природно, що західні політики, не побачивши й не зрозумівши контексту, почали коментувати заяву про створення «Малоросії».

Читайте такожТурчинов: доля плану "Малоросія" буде аналогічною "Новоросії", чи іншій "Дебілоросії" путінського форматуТа слід розуміти, що заяви цих алкашів із «Л/ДНР» не варті того, щоб їх обговорювати. Сталося так, що людина, тобто Захарченко, прокинулася, але не протверезіла, і вирішила вийти щось заявити. Але це не треба коментувати експертам, політологам чи політикам, адже це справа психіатра і нарколога.

Тарас Березовець, співзасновник Українського інституту майбутнього, політтехнолог, директор компанії BertaCommunications