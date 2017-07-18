В ОБСЄ прокоментували ідею бойовиків створити "Малоросію"

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц закликав контрольованих Росією бойовиків не ставити під загрозу виконання Мінських угод. Про це він написав у Twitter.

"Стурбований подіями в Україні – "оголошенням" про "Малоросію", - наголосив Курц.

У зв'язку з цим, він заявив, що контрольовані Росією бойовики "повинні уникати дій, які ставлять під загрозу виконання Мінських угод".

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Як повідомляли російські ЗМІ, сьогодні ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко запропонував «замість України» створити «перехідну державу «Малоросію». За словами Захарченка, «створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт в Донбасі».

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заява терориста свідчить про намір президента РФ Володимира Путіна відновити просування воєнної агресії вглиб України.

Своєю чергою представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук наголосив, що заява Захарченка блокує Мінський переговорний процес щодо урегулювання ситуації на Донбасі.

Федеральний уряд Німеччини засудив заяву Захарченка про створення "малоросії", назвавши такий крок "повністю неприйнятним", й очікує, що російська влада також засудить цю заяву.

Франція закликала Росію засудити заяву Захарченка про створення «нової держави «малоросія».