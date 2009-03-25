Президент Віктор Ющенко радить усім мати багатодітну родину.

Про це Президент України сказав під час зустрічі з учасниками Європейського банківського і фінансового форуму і представниками ділових і фінансових кіл Чехії в середу в Празі, передає кореспондент УНІАН.

"Я бажав би кожному мати багатодітну родину, оточувати себе тією радістю, яку можуть принести тільки діти, - заявив Ющенко, - Це одна з сутностей нашого життя.

Ані робота, ані гроші не можуть замінити того відчуття радості, коли поряд з тобою знаходяться діти. Я – щасливий батько і щасливий сім’янин. Це ніколи не пізно – мати багатодітну сім’ю”.