Ющенко радить усім мати багатодітну родину
12:58, 25 березня 2009Політика
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Президент агітував чеських банкірів
Президент Віктор Ющенко радить усім мати багатодітну родину.
Про це Президент України сказав під час зустрічі з учасниками Європейського банківського і фінансового форуму і представниками ділових і фінансових кіл Чехії в середу в Празі, передає кореспондент УНІАН.
"Я бажав би кожному мати багатодітну родину, оточувати себе тією радістю, яку можуть принести тільки діти, - заявив Ющенко, - Це одна з сутностей нашого життя.
Ані робота, ані гроші не можуть замінити того відчуття радості, коли поряд з тобою знаходяться діти. Я – щасливий батько і щасливий сім’янин. Це ніколи не пізно – мати багатодітну сім’ю”.
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