Добкін вимагає дострокового розігнати всю владну верхівку

Харківська міська рада вимагає дострокового припинення повноважень Президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на позачерговій сесії депутати обговорили питання «Про вимогу Харківської міської ради до Президента України, Кабінету міністрів України та Верховної ради України щодо дострокового припинення їхніх повноважень у зв’язку з неспроможністю здійснювати управління державою в умовах гострої фінансово-економічної, соціальної та політичної кризи».

У ході обговорення, яке тривало близько 4 годин, виступили депутати від усіх фракцій міськради, а також народні депутати України Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ), Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (КПУ) та Інна БОГОСЛОВСЬКА (Партія регіонів).

У переважній більшості виступів пролунала гостра критика щодо діяльності Президента України Віктора ЮЩЕНКА, уряду на чолі з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, а також було вказано на непродуктивність роботи Верховної ради.

Депутати звинуватили вищі інститути влади, зокрема, “у неправильному загальному курсі”, яким, як вони вважають, іде Україна, падінні економіки, зростанні інфляції, масовому безробітті, відсутності рішучих дій для подолання кризи.

“За” звернення до Президента України, Кабінету міністрів та Верховної ради України щодо дострокового припинення їхніх повноважень проголосували 67 депутатів з 80, які на цей момент перебували у залі (Харківська міськрада налічує 100 депутатів - УНІАН).

Не брала участі у голосуванні фракція КПУ, яка зробила це на заклик А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ. Комуністи, зокрема, відмовилися від голосування у зв’язку з тим, що до тексту звернення не була додана їхня пропозиція про необхідність проведення імпічменту Президента. Перед початком голосування А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА на знак протесту покинула сесію. Народний депутат заявила, що вона не хоче «брати участь у блефі, обмані і голому популізмі», і висловила жаль, що «Партія регіонів перестала бути тією силою, яка може добитися успіхів». Реакція А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ була викликана також критикою народного депутата І.БОГОСЛОВСЬКОЇ на адресу Компартії, яка, як вона висловилася, просто «заробляє гроші» на політиці.

У коментарі журналістам щодо ухваленого звернення мер Харкова Михайло ДОБКІН заявив, що він далекий від думки про те, що «всі три гілки державної влади побіжать складати свої повноваження». «Але й мовчати, - сказав М.ДОБКІН, - в даній ситуації ми не маємо права, тому що місцеве самоврядування, як ніхто інший, має можливість спостерігати всі негативні процеси, які вже відбуваються, і наслідки, які нас очікують в самому недалекому майбутньому».

М.ДОБКІН висловив упевненість, що «дане звернення стане в один ряд з такими ж подібними зверненнями обласних рад, міських рад в інших регіонах, сіл, селищ, всіх тих, хто сьогодні вимушений вимагати дострокової відставки Президента, недієздатної Верховної Ради і абсолютного безпомічного уряду, який не володіє ніякою програмою, яка б була спрямована на боротьбу з економічною кризою».

Мер Харкова припустив, що одночасні вибори всіх цих гілок влади допоможуть обрати нового Президента, нову Верховну Раду, яка сформує новий уряд і найближчим часом будуть вироблені всі механізми для того, щоб врятувати українську економіку.