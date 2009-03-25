Тимошенко веліла розмитнити весь газ, який потрапив до України

Прем’єр–міністр Юлія Тимошенко веліла Держмитслужбі розмитнити весь природний газ, який на даний момент є на території України. Про це йдеться у підписаному Тимошенко розпорядженні уряду від 11 березня, опублікованому сьогодні Урядовим порталом: “Держмитслужбі провести митне оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах”.

Водночас Мінпаливенерго, Державне казначейство та Мінфін мають “забезпечити перерахування НАК “Нафтогаз України” різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням” суми компенсації різниці між цінами закупівлі та реалізації імпортованого природного газу, передбаченої фінансовим планом НАК “Нафтогаз України”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 237, в межах коштів, що надходять до спеціального фонду державного бюджету”.

Також Держказначейство має забезпечити зарахування коштів, що надходять від сплати податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу до спеціального фонду державного бюджету для їх спрямування на фінансування бюджетної програми “Компенсація НАК “Нафтогаз України”.