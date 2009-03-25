Партія регіонів планує на 27-е акції протесту

Партія регіонів планує провести 27 березня в містах України акції протесту проти дій влади.

Зокрема, в Донецьку Партія регіонів планує вивести на акцію протесту 25 тис. чоловік.

Як повідомили УНІАН в обласному відділенні Партії регіонів, на площі Леніна в Донецьку 27 березня відбудеться протестна акція під гаслом «Криза – Стоп! Владу – у відставку!». Учасники акції пройдуть маршем центральною вулицею ім. Артема, а потім візьмуть участь в мітингу за участю народних депутатів України, депутатів обласного і місцевих рад. Мета акції - вимога відставки Кабінету міністрів і проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

В облвідділенні також повідомили, що з 24 березня по всій області розгорнуто намети Партії регіонів, в яких почато збір підписів за відставку уряду і Президента.

Подібна акція протесту планується 27 березня і Харкові.

Як сказав сьогодні журналістам мер міста Михайло ДОБКІН, «у місті Харкові 27 березня планується дуже велика акція, яку влаштовує Партія регіонів разом з харків`янами, які хочуть висловити свій протест всім тим непрофесійним діям уряду, Президента і Верховної Ради, які сьогодні мають місце в нашій країні».

«Я впевнений, у мене є така інформація, що до цієї акції приєднається дуже багато харків`ян – не членів Партії регіонів», - сказав М.ДОБКІН.

Він висловив надію, що «акція протесту як хвиля прокотиться багатьма містами нашої країни».

Також акція протесту Партії регіонів «Криза – Стоп!» пройде і в містах Полтавської області. Зокрема, за даними лідера Полтавської обласної організації Партії регіонів, голови обласної ради Олександра УДОВИЧЕНКА, в Полтаві вона почнеться о 9.30 біля адмінбудівлі (вул. Жовтнева, 45), у Кременчуці - о 16.00.

«Партія регіонів сьогодні стоїть перед дилемою: або продовжувати давати шанс нинішній виконавчій владі в боротьбі з економічною кризою, в такому управлінні державою, яке сьогодні відбувається, або очолити ті моменти, коли певні трудові колективи, цілі регіони говорять, що далі ми не можемо так жити», - сказав О.УДОВИЧЕНКО.

На його думку, нинішня влада, на чолі якої стоїть сьогодні Кабінет міністрів з Юлією ТИМОШЕНКО і Президент Віктор ЮЩЕНКО, не запропонувала сьогодні конкретного антикризового плану.

Він також зазначив, що Партія регіонів на мітингах протесту зажадає ухвалення реалістичної антикризової програми і змін до державного бюджету. Серед вимог: зміна прожиткового мінімуму; збільшення мінімальної заробітної плати до розміру прожиткового мінімуму; скасувати мораторій на кратний перерахунок посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів має намір провести акцію протесту і на Майдані Незалежності в Києві, на яку вивести близько 15 тис. незадоволених діями влади громадян.