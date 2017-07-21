Адвокат затриманого в Італії Марківа просить допитати як свідків нардепів Антонищака та Матківського

Адвокат затриманого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа просить італійську сторону допитати як свідків народних депутатів України Андрія Антонищака та Богдана Матківського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат Антонищак (фракція «Блок Петра Порошенка») на брифінгу в Києві.

Зокрема Антонищак розповів, що разом з народним депутатом України Богданом Матківським (позафракційний) «воювали і створювали батальйон генерала Кульчицького».

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За його словами, тому й поїхали на в Італію, щоб дати покази в цій справі, які спростовують надумані звинувачення щодо Марківа.

Антонищак підкреслив, що вони не були допущені до Марківа «з вагомих причин». За його словами, під час чотиригодинної розмови з адвокатом Марківа, той зрозумів, що «наші покази є цінними і як такі, що можуть перевернути справу».

«Конкретних фактів вини старшого сержанта Марківа немає абсолютно. Його затримання, його вина вибудовується на домислах, думках, здогадках, припущеннях показах французького журналіста, який плутає села, населені пункти», - додав депутат.

Антонищак наголосив, що в 2015 році «італійська сторона зверталася до Генеральної прокуратури України, але отримувала відписки- 5 чи 6 відписок, стосовно статусу старшого сержанта Марківа, стосовно надання показів, надання правової допомоги. Тому в Італії було відкрите окреме кримінальне провадження. Марків, наш побратим, став просто заручником ситуації».

Антонищак повідомив, що у Марківа є високопрофесійний адвокат. За його словами, адвокату повідомлено, що він та Матківський «готові до правдивої дачі показів», щоб допомогти «італійській стороні встановити правду у справі пана Марківа».

«Ми також завірили, що МВС, що ГПУ, що Національна гвардія України нададуть всіляку правову підтримку щодо проходження служби старшого сержанта Марківа, що стосується подій, які відбувалися», - наголосив Антонищак.

При цьому від зауважив, що українська сторона готова забезпечити безпеку італійським прокурорам для з’ясування ситуації, яка була 24 травня 2014 року. За його словами, були надані всі документи, які спростовують інформацію, що нібито Марків брав участь у незаконних військових формуваннях, і підтверджують, що він як громадянин України служив в Національній гвардії.

Він також додав, що було надано інформацію італійським прокурорам, що склад ГПУ, який давав їм формальні відписки, з 2015 року змінився «фактично на 70-80%».

«І це їх спонукає, що вони більше починають довіряти державі Україна і вони схиляються до того, щоб прилетіли в Україну і відібрати тут покази», - наголосив Антонищак.

За словами депутата, адвокат звернеться з проханням, щоб двох парламентарів залучити «як важливих свідків і викликати в Італію на допит до прокурора».

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«Ми маємо величезне сподівання, що це відбудеться протягом тижня часу», - додав він.

«Ми дали підтверджуючі документи, що у 2014 році перший резервний батальйон Національної гвардії України, який сьогодні називається батальйоном імені генерала Кульчицького не мав на озброєнні мінометів», - наголосив він і додав що Марків не винен.

Антонищак наголосив: «Ми чекаємо виклику на допит в Італію, ми чекаємо італійську сторону тут в Україні, щоб надати їм правову підтримку, надати їм фізичний захист і чекаємо якнайшвидшого звільнення нашого побратима».

Він також повідомив, що наступне судове слухання «відбудеться не раніше вересня місяця цього року».

Крім того, депутат підтвердив, що 18 липня відбулася перша зустріч Марківа з рідними, а сьогодні мала відбутися «друга зустріч, але її перенесли через технічне непорозуміння».

За його словами, «спочатку наших консулів не допускали до пана Марківа, але зараз вони мають вільний доступ…».

«Пан Марків ні на що не скаржиться, відвідує там спортзал. З духом в нього все нормально. Він знав, що його побратими прилетіли в Італію і цьому був дуже втішений», - додав парламентар.

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького старшого сержанта Марківа затримали 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу м. Слов'янськ у 24 травня 2014 року.

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

У Нацгвардії наголосили, що у 2014 році у батальйоні імені Кульчицького в наявності не було жодного міномета.

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У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст.

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у соціальній мережі Facebook 18 липня повідомив, що Марків свідчив на суді в рамках попереднього допиту.

"17 липня 2017 року італійський суд в місті Павіа провів попередній допит затриманого громадянина України Віталія Марківа. Суд не розглядав справу по суті, а отже, відповідно до регламенту, консул України не був присутній у судовій залі. Цього ж дня консул провів зустріч з Марківим та його адвокатом. У ході зустрічі було уточнено деякі аспекти лінії захисту В.Марківа", - заявив директор Департаменту консульської служби Сергій Погорельцев.