Лідери "нормандської четвірки" проводять телефонну розмову

Лідери "нормандської четвірки" проводять анонсовану телефонну розмову. Розмова почалася близько полудня, таким чином вона триває вже дві години, передають "РИА Новости".

Зокрема, в телефонних переговорах беруть участь президент України Петро Порошенко, лідер РФ Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

"Як правило, такі розмови – вони досить складні у виконанні. Тому що, ви розумієте, розмовляють чотири людини, йде переклад, тому вони тривають досить довго", - сказав прес-секретар Володимира Путіна.

Читайте такожГеращенко про розмову "нормандської четвірки": Путіну буде непросто співати пісню про "настамнет"

Як повідомляв УНІАН, 24 липня були призначені переговори лідерів України, Німеччини, Росії та Франції - «нормандської четвірки» - про ситуацію на Донбасі.

Ці переговори лідерів «нормандської четвірки» стануть першими після вступу Еммануеля Макрона на пост президента Франції.

Президент України Петро Порошенко під час розмови буде вимагати негайного забезпечення режиму тиші, а в разі невиконання - посилення санкцій проти РФ.