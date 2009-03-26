Чи може Конституційний суд визнати парламент нелегітимним?

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про намір деяких політичних сил реалізувати сценарій проведення дострокових виборів через визнання нелегітимним нинішній склад Верховної Ради.

Про це А.ГРИЦЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Львові, повідомляє прес-служба народного депутата.

Як пояснив А.ГРИЦЕНКО, суть сценарію полягає в тому, що через певні правові колізії, які є в недосконалому українському законодавстві, Конституційний Суд може визнати діючий склад парламенту неправомочним.

“Люди, які розробляють такий сценарій, не належать до тих, хто піклується про країну. Це – авантюра з метою перерозподілу влади, а не з метою того, щоб налагодити нормальну взаємодію органів державної влади”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО. Він також додав, що дострокові вибори можуть бути вигідні “зацікавленим особам, рейтинг яких останнім часом зростає. У тому числі – Партії регіонів”.

На думку А.ГРИЦЕНКА, реалізація такого сценарію потягне за собою війну судів. “На кожен Печерський суд знайдеться свій Мукачівський. Судова система сьогодні знаходиться в руках окремих політиків, що може бути небезпечним під час виборів”, - зазначив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого заступник глави Секретаріату Президента - Представник Президента в КС Марина СТАВНІЙЧУК повідомила, що Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся з поданням до Конституційного Суду з проханням розтлумачити конституційний механізм заміни окремих членів уряду.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що 16 грудня 2008 року в парламенті було оголошено про створення коаліції. Вона наголосила, що за конституційною процедурою, після цього коаліція мала запропонувати кандидатуру прем’єра і членів уряду. Однак, за її словами, цього не відбулося.

За її словами, після формування нової коаліції у грудні минулого року, а також у зв’язку з нинішніми намірами ротації окремих міністрів постає необхідність для роз’яснення Конституційним Судом механізму такої ротації.