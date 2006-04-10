Міліція знає, хто ”замовив” Корбана

У Києві 6 квітня в потязі «Київ-Луганськ» в результаті спільної операції співробітниками МВС та СБУ було затримано уродженця Чечні, який підозрюється у замаху на голову наглядової ради депозитарно-фондової компанії «Славутич-Капітал» Геннадія КОРБАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ.

За його словами, у затриманого вилучено фальшивий паспорт, але «не Росії і не України». Однак, громадянином якої країни, В.ЄВДОКИМОВ не уточнив.

Відповідаючи на запитання журналістів, заступник міністра зауважив, що співробітникам міліції вже «ясно і зрозуміло, хто замовник і хто організатор» замаху на Г.КОРБАНА.

За словами В.ЄВДОКИМОВА, «не виключаємо варіанту, що учасники або учасник мали відношення до однієї з політичних партій, яка брала участь у виборчій кампанії 2006 року».

Разом з тим заступник міністра наголосив, що обвинувачення у замовленні замаху на Г.КОРБАНА на адресу прокурора Дніпропетровської області Володимира ШУБИ є безпідставні. При цьому В.ЄВДОКИМОВ підкреслив, що “Володимир Васильович (В.ШУБА) бере активну участь у розкритті цього злочину”.

Крім того, В.ЄВДОКИМОВ зазначив, що МВС не відчуває будь-якого тиску з боку будь-якої політичної сили, розслідуючи замах на Г.КОРБАНА.

Також заступник міністра внутрішніх справ зауважив, що наразі встановлюється кількість осіб, які брали участь у скоєнні злочину.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 березня у центрі Дніпропетровська було скоєно замах на голову наглядової ради депозитарно-фондової компанії «Славутич-Капітал», який у той час був кандидатом в депутати Дніпропетровської обласної ради, Г.КОРБАНА. За інформацією Центру громадських зв`язків Управління МВС України в Дніпропетровській області, о 22.15 на телефон чергової частини Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ надійшло повідомлення від громадян, що кількома хвилинами раніше невідомий обстріляв автомобіль «Мерседес» біля будинку №4 на площі Шевченка в центрі міста. За даними свідків, невідомий здійснив кілька автоматичних черг по автомобілю з даху будинку, розташованого у дворі вказаного будинку.

Як з`ясувалося, в обстріляному автомобілі знаходилися Г.КОРБАН та його охоронець. Г.КОРБАН внаслідок обстрілу не постраждав, його охоронець дістав кілька поранень.

За фактом замаху на вбивство Г.КОРБАНА прокуратурою Жовтневого району Дніпропетровська порушена кримінальна справа за ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

20 березня у телевізійному інтерв’ю Г.КОРБАН заявив, що причетним до організації замазу на нього може бути прокурор Дніпропетровської області В.ШУБА.

28 березня В.ШУБА подав до Бабушкінського районного суду Дніпропетровська позов про захист честі, гідності і ділової репутації до Г.КОРБАНА, в якому вимагав визнати інформацію, яка була поширена 20 березня, неправдивою, такою, що принижує його честь, гідність і ділову репутацію.

4 квітня адвокати Г.КОРБАНА заявили про «завуальовану» протидію прокурора Дніпропетровської області В.ШУБИ розслідуванню замаху на їхнього підзахисного.