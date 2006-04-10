Ющенко зустрінеться з переможцями виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 11 квітня проведе зустріч з головою Центральної виборчої комісії Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві глави держави, співрозмовники обговорять підсумки виборчої кампанії та остаточні результати голосування.

Того ж дня об 11 годині В.ЮЩЕНКО розпочне зустріч з лідерами політичних сил, які перемогли на виборах до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними результатів виборів, до ВР пройшли Партія регіонів (32,12%), Блок Юлії Тимошенко (22,27%), блок “Наша Україна” (13,94%), Соціалістична партія України (5,67%) та Комуністична партія України (3,66%).