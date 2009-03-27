Відбудеться прес-конференція «Стратегічні вимоги до української влади»

31 березня о 15.30 у прес-центрі УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: «Стратегічні вимоги до української влади».

Організатори - ВГО «Успішна Україна», ГО «Центр місцевого економічного розвитку», ГО «Рада конкурентоспроможності України», ГО «Справедлива Одеса», ВГО «Нова формація», ВГО «Простір – життю!», МГО «Українське агентство інституційного розвитку», які місяць тому створили громадський рух за національну стратегію розвитку країни «Моя Україна».

На відміну від десятків рухів, що створені в Україні за останні місяці, цей рух поки не має політичних цілей. Україні потрібна принципово інша стратегія, про яку учасники руху розповідатимуть під час прес-конференції. Також вони розкажуть про свої секрети об’єднання українського суспільства навколо національної стратегії «Україна – 2020». Крім того, буде підписано і оголошено відкрите звернення з п’ятьма стратегічними вимогами до української влади.

Організатори запрошують представників громадянського суспільства (громадські і експертні організації, галузеві асоціації, непарламентські політичні партії) і ЗМІ приєднуватися до руху.

15 квітня 2009 р. учасники руху планують передати владі остаточний варіант громадського проекту «Основи національної стратегії «Україна – 2020».

Детальна інформація на сайті ВГО «Успішна Україна» у розділі «Громадський рух «Моя Україна».

Контактна особа Василь ЧЕПЕЛЮК.

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