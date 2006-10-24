За зміни до програми НСНУ відповідає Васюник

Керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ заявляє, що за підготовку змін до програми політичної партії “Народний Союз Наша Україна” відповідав член президії ради партії, перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.

В коментарі УНІАН Т.МОКРІДІ процитувала резолюцію другого з’їзду партії, в якій І.ВАСЮНИКУ “доручається очолити і сформувати персональний склад постійно діючої робочої групи з підготовки змін до програми партії та затвердити порядок внесення змін та доповнень до програми партії”.

Т.МОКРІДІ підкреслила, що на сьогодні це рішення ніхто не скасовував.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи 21 жовтня ц.р. на III з’їзді НСНУ, наголосив на кризі у партії і закликав з’їзд НСНУ дати об’єктивну і жорстку оцінку керівництву партії та оновити його склад.

На думку Президента, однією з ознак цієї кризи є те, що після президентських виборів партія не спромоглася виробити головну ідею своєї діяльності. «Єдина ідея була – ми партія Президента. Я це шаную, але хочу сказати, що цього замало», - наголосив В.ЮЩЕНКО.