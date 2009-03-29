Янукович звертається до Ющенка і Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО прийняти разом з Верховною Радою рішення про дострокові президентські і парламентські вибори.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV у неділю.

За його словами, “це дасть можливість швидше подолати кризу”.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що “ми повинні сісти всі в парламенті і прийняти спільне рішення”.

Лідер ПР переконаний, що дострокові вибори мають відбутися “чим скоріше, тим краще”.

За його словами, найкраще було б, якби ці вибори відбулися “у першому півріччі”.