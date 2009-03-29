Янукович звертається до Ющенка і Тимошенко
19:46, 29 березня 2009Політика
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Вибори "чим швидші, тим кращі"
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО прийняти разом з Верховною Радою рішення про дострокові президентські і парламентські вибори.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV у неділю.
За його словами, “це дасть можливість швидше подолати кризу”.
В.ЯНУКОВИЧ вважає, що “ми повинні сісти всі в парламенті і прийняти спільне рішення”.
Лідер ПР переконаний, що дострокові вибори мають відбутися “чим скоріше, тим краще”.
За його словами, найкраще було б, якби ці вибори відбулися “у першому півріччі”.
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