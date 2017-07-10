Достатньо доброчесний: одіозному голові ВСУ часів Януковича відкрили шлях до оновленого Верховного суду

Голову Верховного суду часів Януковича Ярослава Романюка, який і нині очолює цей суд, Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами співбесіди визнала достатньо доброчесним, щоб увійти в оновлений Верховний суд.

Таке рішення було прийнято на пленарному засіданні ВККСУ 7 липня.

"Визнати Романюка Ярослава Михайловича таким, що за критеріями професійної етики та доброчесності підтвердив здатність здійснювати правосуддя у касаційному цивільному суді у складі Верховного суду. На підтримку такого рішення надано 11 голосів, проти - 3", - йдеться у рішенні ВККСУ.

Слід зазначити, що співбесіда членів ВККСУ та представника Громадської ради доброчесності (ГРД) з Романюком тривала майже 1,5 години. Впродовж цього часу у Романюка цікавилися, чому він публічно підтримав "закони 16 січня", виступав проти внесення змін до Конституції в частині судової реформи, зокрема, оскаржував деякі положення реформи у Конституційному суді, як його донька – держслужбовець у Верховному суді – придбала квартиру у Києві.

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Щодо останнього голова Верховного суду заявив, що квартиру його донці подарувала його – Романюка – рідна сестра, яка працює вчителькою у Львові.

Говорячи про свою підтримку "законів 16 січня", яку він висловив на брифінгу на другий день після їх прийняття 17 січня 2014 р., тобто до набуття цими законами чинності, Романюк заявив, що підтримував їх лише в частині захисту і безпеки суддів, а в частині обмеження прав громадян, в тому числі і на мирні зібрання - ні.

Щодо критики законопроекту про судову реформу і звернення в КСУ голова ВСУ заявив, що оскаржував норми щодо погіршення соціального захисту суддів, але в цілому був не проти реформи системи правосуддя.

Сьогодні ВККСУ на своєму сайті зазначила, що "ухвалене рішення про підтвердження здатності кандидата здійснювати правосуддя у Верховному суді означає лише те, що за критеріями професійної етики та доброчесності він отримає більш ніж 0 балів".

Також у ВККСУ повідомили, що протягом пленарних засідань комісія станом на 7 липня 2017 року ухвалила рішення щодо 88 кандидатів, з яких 24 – не підтвердили здатності здійснювати правосуддя у Верховному суді, 64 – підтвердили.

Сьогодні ж, 10 липня, розпочався останній тиждень пленарних засідань, під час якого протягом 10, 12 та 14 липня ВККСУ розгляне висновки ГРД щодо 22 кандидатів.

Рейтинг кандидатів буде сформовано після проведення всіх пленарних засідань та оприлюднено до 1 серпня 2017 року.

Нагадаємо, що після оприлюднення рейтингу кандидати, які пройдуть відбір у ВККСУ, будуть передані на розгляд Вищої ради правосуддя, яка визначить остаточний перелік кандидатів у новий Верховний суд. Після видання відповідного указу президентом України ці кандидати стануть суддями Верховного суду.