Активістці Femen, яка голяка протестувала проти Хресної ходи УПЦ МП, закидають дрібне хуліганство (відео)

Дівчину, яка напередодні видерлася на пам'ятник Володимиру Великому на знак протесту проти прощі Московського патріархату, затримали, склали на неї протокол, а потім - відпустили. Сьогодні на Анну Аляйн вже чекає суд, їй закидають дрібне хуліганство.

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Нагадаємо, у Києві гола активістка FEMEN забралася на пам'ятник Володимиру. На грудях активістки було написано Putin Kills (Путін вбиває). Ганна прийшла на акцію з двома хлопцями, які поставили їй сходи на пам'ятник. Вона залізла, повисіла кілька хвилин, мабуть зображуючи розп'яття, потім спустилася вниз. При цьому їй стало погано, приїхала поліція, допомогла дівчині спуститися з драбини і викликала швидку.