Що БЮТ хоче змінити в Конституції і чому Ющенко проти?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не допустить внесення змін до Конституції, які розроблялись Блоком Юлії Тимошенко в середині минулого року.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

В.ЮЩЕНКО назвав цей проект «досить одіозним», оскільки в ньому ставилось завдання – «як поділити країну на двох». «Переконаний, що цей проект не прийнятний, я кажу про ту редакцію, що була приблизно десь у липні минулого року», - сказав Президент, коментуючи інформацію, що наразі знову активізувались перемовини між БЮТ та Партією регіонів щодо ухвалення змін до Конституції.

«Якщо мова йде про те, як розділити країну, розділити владу, на п’ять, десять років закріпити прем’єр-міністра, чи голову Верховної Ради, чи Президента призначати в парламенті 226-ма голосами – це не моя Конституція, і я все зроблю, щоб цього не було»,- наголосив В.ЮЩЕНКО.