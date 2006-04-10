Богатирьова не радить Ющенку мати справу з ”осколками”

Лідер парламентської фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє про го товність її партії працювати в опозиції у разі створення “помаранчевої” коаліції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

“Але якщо хтось хоче, щоб опозиція була напівопозицією і любила Президента, або ще когось – такого не буде, - заявила Р.БОГАТИРЬОВА. - Якщо ми не увійдемо до коаліції, ми будемо класичною опозицією з усіма правами, повноваженнями та відповідальністю”.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, у питанні створення коаліції є два виходи.

“Якщо він (Президент України Віктор ЮЩЕНКО – УНІАН) хоче двовладдя, він його зробить і буде з “помаранчевими” осколками створювати якусь коаліцію. Але якщо він є відповідальним політиком, він не буде створювати таку коаліцію, він врахує вибір українського народу і коаліція буде широкою”, – сказала вона.