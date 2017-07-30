Анкета Саакашвілі на отримання громадянства оформлювалася заднім числом - нардеп

Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляє, що анкета екс-президента Грузії, екс-голови Одеської облдержадміністрації Михеіла Саакашвілі на отримання українського громадянства оформлювалась заднім числом і не ним особисто. Про це Ар'єв написав на своїй сторінці в Facebook.

«Саакашвілі заявив, що на опублікованій мною анкеті не його підпис. Але саме ця анкета міститься в справі Міграційної служби, на підставі якої було надано громадянство. Я почав цікавитися. Виявилося, анкету в Міграційну службу (з якої матеріали пішли в АП) в 2015 році готували і подавали його помічники, а не він сам. Ще й заднім числом оформлювали», - зазначив Ар'єв.

«І якщо підпис не Саакашвілі, то постає нове, ще актуальніше питання - громадянство було надано на підставі фальшивих документів? А це вже значно серйозніше, ніж просто брехня в анкеті», - прокоментував він.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента повідомили, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

Народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко в Facebook написав, що нещодавно Генеральна прокуратура Грузії передала українській стороні факти, що не були їй відомі під час ухвалення рішення про надання Саакашвілі громадянства України.

Геращенко заявляє, що Саакашвілі приховав ці факти навмисно й підкреслює, що рішення про скасування статусу громадянина приймається в разі, якщо особа, «яка бажає отримати громадянство України, надала завідомо неправдиві дані, збрехала, надала фальшиві документи або приховала важливий факт зі своєї біографії».

Саакашвілі, в свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство – українське.