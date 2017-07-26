Прокуратура Грузії передала Україні факти, які Саакашвілі навмисне приховав - Геращенко

Народний депутат, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив, що Саакашвілі дійсно позбавлений статусу громадянина України. Про це він повідомив у Facebook.

"Це зроблено у суворій відповідності з Законом на підставі ст. 21 ЗУ "ПРО громадянство". Нещодавно, Генеральна прокуратура Грузії, передала Українській стороні факти, які не були їй відомі під час прийняття рішення про надання Михайлу Саакашвілі громадянства України і які Михайло Саакашвілі навмисно приховав", - пояснив нардеп.

Він додав, що рішення про скасування статусу громадянина приймається у разі, якщо особа, яка бажає отримати громадянство Україні, надала завідомо не правдиві дані, збрехала, представила фальшиві документи або приховала важливий факт своєї біографії.

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"Я вважав і вважаю помилкою надання статусу громадянина України Михайлу Саакашвілі. Думаю, що Михайло цей статус не дуже то і цінував. Швидше використав Україну як запасний аеродром в надії повернутися в Грузію... Тепер у Михайла Саакашвілі є шанс спробувати реалізувати себе в Нідерландах чи в США", - додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. У той же час, в повідомленні ДМС прямо не зазначено, за що позбавили громадянства Саакашвілі.

При цьому зазначається, що матеріали "щодо Міхеїла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, спрямовані на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, та в установленому порядку розглянуті на засіданні комісії".

Сам Саакашвілі ситуацію поки не коментує, на даний момент він знаходиться в США.