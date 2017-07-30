Гройсман про тортури Сурженко: ця жорстокість обов'язково буде покарана

Українська влада підготували звернення в міжнародні інстанції у зв'язку з застосуванням тортур терористами до викраденої блогерки Людмили Сурженко.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на Facebook.

"Людмилу Сурженко, викрадену терористами, відпустили з полону. Зараз вона в безпеці і під наглядом лікарів у вкрай важкому психологічному стані. Людмилі надається вся необхідна допомога, підготовлені звернення у міжнародні організації та судові інстанції", - пише він.

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"Людмилу бойовики "ЛНР" в полоні жорстоко катували плоскогубцями, пошкодили руку. Ці нелюди домагалися від жінки зізнання на камеру про те, що вона "працює на українські спецслужби", - підкреслив глава уряду.

"Військові злочинці, терористи опускаються до нелюдської жорстокості, тортур мирних людей. Особливо боляче, коли це відбувається на території України, тимчасово окупованій російськими військами і проросійськими терористами. Ця жорстокість обов'язково буде покарана, як і всі інші злочини, які вчиняються на тимчасово окупованій українській території", - заявив Гройсман.

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13 липня бойовики терористичної організації "ЛНР" на КПВВ в Станиці Луганській викрали Людмилу Сурженко, людину з інвалідністю з дитинства по слуху. Жінку відпустили тільки 29 липня.