Лавринович погодився з Ющенком: нунсівця слід забрати із ЦВК

Верховна Рада України зобов’язана розглянути питання про відставку Анатолія ПИСАРЕНКА з посади члена Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він нагадав, що, згідно з положеннями Конституції, Президент подає у парламент подання про звільнення членів ЦВК.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що В.ЮЩЕНКО подав такий документ «абсолютно по закону і відповідно до Конституції».

«Якщо парламент буде ухилятися від ухвалення цього рішення, мені буде дуже прикро, оскільки це буде демонстрація того, що єдиний законодавчий орган України може дозволити собі нехтувати тими обов’язками, які він зобов’язаний виконувати», - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він нагадав, що кандидатура А.ПИСАРЕНКА вносилася «однією з фракцій» (“Наша Україна – Народна самооборона” - УНІАН). За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, «сьогодні ця фракція складається з двох незалежних частин», і тому питання щодо наступної кандидатури на посаду члена ЦВК може вирішуватися «виключно в контексті політичних домовленостей».

Він нагадав, що в середу на засіданні Погоджувальної ради керівники фракцій і комітетів обговорюватимуть питання щодо розгляду в парламенті подання Президента про звільнення А.ПИСАРЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо звільнення Анатолія ПИСАРЕНКА з посади члена Центральної виборчої комісії у зв’язку із досягненням ним 65-річного віку.

20 березня Верховна Рада відклала розгляд питання щодо звільнення з посади члена ЦВК А.ПИСАРЕНКА.

Сьогодні, 30 березня, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція БЮТ категорично заперечує проти розгляду Верховною Радою кадрових змін у Центрвиборчкомі.