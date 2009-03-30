Фельдман укладає з підприємцями «антикризові договори»

На сьогодні в Харкові між адміністраціями торгових центрів групи компаній «Концерну АВЕК» і підприємцями складаються індивідуальні «антикризові договори» про зниження ставок оренди на період економічної кризи.

Як повідомляє прес-служба «Концерну АВЕК», відповідно до «антикризових договорів», підприємці одержать 50% пільги щодо сплати оренди терміном на 15 місяців.

Окрім вказаних орендних пільг, почесний президент «Концерну АВЕК», народний депутат (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН дав ряд доручень щодо запровадження з 1 квітня ряду додаткових пільг для підприємців на продовження договорів оренди, паркування і користування послугами на торгових центрах.

Також передбачається запровадження системи «бронювання» торгових місць за тими підприємцями, які були змушені тимчасово припинити свою діяльність через економічні труднощі, йдеться в повідомленні.

Крім того, розглядається питання про створення кількох сотень безплатних торгових місць для харків`ян, які потрапили під скорочення на підприємствах міста і які хотіли б спробувати свої сили у сфері торгового підприємництва.