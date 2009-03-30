Ющенку відомо, що Тимошенко візьме участь у "Свободі слова"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО радий, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО долучається до дебатів щодо конституційної реформи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президентові відомо, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у програмі „Свобода слова” і “…Президент радий, що прем’єр-міністр долучається до дебатів щодо конституційної реформи та вітає її ідеї з цього питання”, зазначається у повідомленні.

Водночас “Президент хотів би наголосити, що найважливішою проблемою на сьогодні є економіка, і що всі зміни повинні бути спрямовані на створення такої системи урядового управління, яка буде здатна подолати економічну кризу”, - підкреслили прес-службі.

Як зазначив Президент, у питаннях конституційної реформи ми повинні керуватися одним головним принципом: будь-яка реформа повинна служити меті надати більше політичної влади людям, а не політикам. Реформа, яка просто призводить до перерозподілу влади між політиками, не є справжньою реформою, вважає В.ЮЩЕНКО.

“Президент вже завтра, 31 березня, використає нагоду Щорічного звернення до парламенту, щоб окреслити своє бачення подолання економічної кризи та конституційної реформи, яка надасть більше політичної влади народу України”, наголошується у повідомленні прес-служби глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у програмі „Свобода слова” на телеканалі ICTV.