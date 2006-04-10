Херсонські лікарі кажуть, що не заражали дітей щепленням

Масове захворювання дітей на гостру респіраторну вірусну інфекцію у Калінінській школі-інтернаті Великоолександрівського району (Херсонська область) не пов’язане з пробою Манту, яку зробили дітям напередодні госпіталізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив головний лікар Херсонської обласної санітарно-епідеміологічної станції Василь СТРЯПАЧУК.

За його словами, результати аналізів, зроблених імунофлюрасцентним експрес-методом, свідчать, що у 15% госпіталізованих дітей виявлено антиген групи «А». «Це звичайне респіраторне захворювання, якому ЗМІ приділили надмірну увагу. Ви (ЗМІ – УНІАН) заставили працювати медицину Херсонщини в такому режимі, що ми працювали і у вихідні, і вдень, і вночі. Але, може, це й на краще», - зауважив В.СТРЯПАЧУК.

Він зазначив, що результати попередні, оскільки точний діагноз буде встановлений після проведення аналізів на культурі клітини. В.СТРЯПАЧУК додав, що аналіз крові дітей на вірус Н5N1 Херсонська обласна СЕС проводити не буде, оскільки на це немає відповідних коштів. «В Україні такі аналізи проводять лише дві лабораторії - Кримська протичумна і Київська. У нас теж є тест-системи на випадок ускладнень. Але це дорого і сьогодні немає такої необхідності», - підсумував головний лікар Херсонської обласної СЕС.

В.СТРЯПАЧУК сказав, що, окрім дітей, зараз на ГРВІ хворіє 18 осіб обслуговуючого персоналу, у тому числі медсестра та директор Калінінської школи-інтернату №1 для дітей з вадами розвитку.

Як повідомляв УНІАН, У Великоолександрівську центральну районну лікарню з Калінінської школи-інтернату Херсонської області №1 з попереднім діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція госпіталізовано 88 учнів (1989-1997 р.н.) і один вихователь.

Перебіг хвороби - легкого ступеня тяжкості. У вогнищі захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів.