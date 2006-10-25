Путін висловив готовність захистити ”братську республіку” Україну

Росія готова у разі звернення України захистити її від втручання ззовні у внутрішньоукраїнські справи, заявив Президент РФ Володимир ПУТІН, відповідаючи в ході "прямої лінії" на питання про ситуацію в Криму.

"Якщо українське керівництво вважатиме за можливе звернутися до нас по допомогу, ми готові, не занурюючись в ці проблеми, не втягуючи Росію у розв’язання проблем подібного роду, сприяти нашому найближчому сусіду, без жодного перебільшення, братської республіки України, до того, щоб захистити її, якщо у когось виникне така спокуса, втручатися у внутрішні справи України ззовні. Дати можливість українському керівництву і народу самостійно вирішувати ці проблеми", - сказав Президент РФ, відповідаючи на питання, чи може Росія посприяти у вирішенні проблеми кримських татар.

Як повідомляє РІА «Новости», В.ПУТІН зазначив, що проблема кримських татар - дуже чутливе питання, а Росія є багатонаціональною державою зі своєю тисячолітньою культурою розв’язання міжетнічних проблем. "Сьогодні потрібно виходити з реалій, що склалися. Крим - це частина України, і ми не можемо втручатися у внутрішні справи іншої країни", - сказав Президент РФ.

При цьому він відзначив, що Росії небайдужі події, які відбуваються в Криму.