Росія в Комітеті ООН розповіла про "відновлення історичної справедливості" в окупованому Криму

Керівник Федерального агентства у справах національностей Росії і глава російської делегації в Комітеті ООН з ліквідації расової дискримінації Ігор Баринов заявив, що влада Росії і анексованого Криму "захищає права національних меншин півострова".

Як повідомляє Крим.Реалії, про це він заявив під час виступу на 93-й сесії Комітету в Женеві.

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Представляючи офіційну доповідь про виконання Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Баринов сказав, що в анексованому Криму "розроблений і реалізується комплекс заходів щодо відновлення історичної справедливості, політичного соціального і духовного відродження вірменського, болгарського, грецького, італійського, кримськотатарського та німецького народів , які зазнали незаконної депортації і політичних репресій за національною та іншими ознаками".

Також він додав, що в Криму проросійська влада приділяє "велику увагу створенню умов для вивчення рідних мов" і підтримує ЗМІ на мовах національних меншин.

З доповіддю виступила також представник омбудсмена Росії, яка розповіла про візит уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової в анексований Крим, в рамках якого вона зустрілася з ув'язненими, яких звинувачують, і декількома організаціями кримських татар, і, за її словами, не виявила порушень прав людини.

Як зазначається, у Женеві з 3 по 4 серпня в рамках 93-ї сесії Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації проходить розгляд офіційної і альтернативної доповідей Росії про реалізацію прав етнічних меншин, які проживають в анексованому Криму, зокрема українців та кримських татар. Українські і російські правозахисники підготували і презентували альтернативний звіт "Расизм, дискримінація та боротьба з "екстремізмом" у сучасній Росії і на підконтрольних їй територіях". У ньому проаналізовано, зокрема, випадки переслідування етнічних українців та представників кримськотатарського народу після анексії Криму в 2014 році.