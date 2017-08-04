Екс-нардеп Мартиненко програв справу у швейцарських судах - ЗМІ

Екс-нардеп Микола Мартиненко програв у швейцарських судах справу щодо передачі українському слідству інформації про швейцарські рахунки, на які йому надходили імовірні хабарі, повідомляє "Німецька хвиля".

Читайте такожСуд дозволив екс-нардепу Мартиненку виїжджати за межі КиєваПанамська компанія, на швейцарські рахунки якої надходили імовірні хабарі Мартиненку, судилася з прокуратурою Швейцарії, оскаржуючи передачу Україні інформації про ці рахунки.

Це випливає із судових документів, які є у розпорядженні видання. Йдеться про документи, які підтверджують надходження на підконтрольні Мартиненку рахунки 6,4 млн євро. Інформацію про ці рахунки запитувало Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

В НАБУ підозрюють, що ці гроші були хабарами, які призначалися українським депутатам і чиновникам у зв'язку з постачанням обладнання на українські АЕС.

28 червня 2017 року Федеральний суд Швейцарії виніс остаточне рішення, яке зараз стало доступним для ознайомлення у базі судових рішень країни: відхилити вимоги Мартиненка.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ затримало Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року. За версією слідства, держпідприємство "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам держпідприємства в 2014-2016 роках завдали шкоди на $17,28 млн.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту".

Загалом НАБУ розслідує три кримінальні провадження у відношенні Мартиненка.