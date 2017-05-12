Суд відмовився накласти арешт на майно Мартиненка

Солом'янський райсуд Києва відмовився заарештувати майно екс-нардепа Миколи Мартиненка. Про це повідомив його адвокат Петро Бойко, пише Український тиждень.

"В арешті суд відмовив, однак САП вже оскаржила це рішення", - сказав він.

За його словами, йшлося про арешт квартир і автомобілів Мартиненка.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура збиралася ініціювати арешт всього майна Мартиненка.

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 квітня, Апеляційний суд Києва залишив без змін попереднє рішення суду щодо взяття екс-нардепа Миколи Мартиненка на поруки народними депутатами.

Нагадаємо, прокурори САП просили суд змінити запобіжний захід Мартиненку у вигляді утримання під вартою строком 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 300 мільйонів гривень. 26 квітня САП оскаржила запобіжний захід Мартиненку.

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Як повідомлялося, 20 квітня детективи НАБУ затримали екс-нардепа та екс-голову комітету парламенту з питань ПЕК Миколу Мартиненка. НАБУ оголосило йому підозру в розтраті коштів ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн доларів. Солом'янський райсуд Києва 22 квітня відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів. Термін поручительства визначений на 2 місяці і триватиме до 20 червня 2017 року.

Крім того, Солом'янський районний суд Києва відпустив ще одного фігуранта "справи Мартиненка" - першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Перелому під особисту поруку народних депутатів.

Перелому затримали 21 квітня.