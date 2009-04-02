Обама на саміті в Лондоні порушив спільну домовленість

У Лондоні у виставковому комплексі "Ексель" проходить робочий сніданок лідерів "великої двадцятки".

Керівники країн G20 поодинці приїжджали у виставковий комплекс, біля входу в який їх зустрічав господар саміту - британський прем`єр-міністр Гордон Браун. Він вітався зі своїми колегами біля автомобіля і вів їх до стенду, де вони фотографувалися.

Не зважаючи на домовленість приїжджати на саміт на машинах без встановлених на них прапорів країни, як і на минулій зустрічі у Вашингтоні, президент США Барак Обама приїхав на автомобілі, на капоті якого був, крім британського, встановлений американський прапор. Якщо до приїзду Обами ніхто не порушував традицію і приїжджав без прапорів, то після цього багато лідерів не знімали прапор зі своєї машини, зокрема президент ПАР і глава російської держави Дмитро Медведєв, який приїхав приблизно через півгодини після американського лідера.

Прем`єр-міністр Італії приїхав з пачкою газетних вирізок. Він показав їх Гордону Брауну, щось незадоволено пояснюючи британському прем`єрові. Президентові Аргентини Крістіні Кіршнер Браун запропонував потримати сумочку під час фотографування, проте вона відмовилася. Інтрига збереглася з приїздом на саміт президента Франції Николя Саркозі, який напередодні заявляв, що покине саміт, якщо на ньому не буде прийнято конкретних рішень. Проте, хоч і одним з останніх, президент Французької республіки приїхав в "Ексель".

РИА Новости