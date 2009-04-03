ДУСя скоротила свої видатки на третину

Державне управління справами (ДУС) у 2009 році скоротило свої видатки на 34%.

Про це повідомив керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 61 від 3 квітня 2009 року).

“Ось наведу вам цифри: бюджет відомства у 2008 році складав 1 мільярд 223 мільйони гривень, бюджет цього року - 678 мільйонів. Для прикладу хочу сказати: бюджет 2004 року складав приблизно таку саму цифру”, - сказав І.ТАРАСЮК і додав: “Та на всьому економимо!”.

За його словами, у державному бюджеті на 2009 рік чітко написано, що нинішній бюджет ДУС становить 66 % від попереднього. “Видатки на візити Президента за кордон - скорочені. Виготовлення державних нагород - скорочення. Обслуговування діяльності Президента - скорочення. Фінансова підтримка санаторно–курортних закладів ДУС (це маємо на увазі й резиденції, заповідники) - 60 % від потреби. У загальному економія бюджету - 44 %. Мені здається, серед усіх розпорядників бюджетних коштів в цьому році ДУС найбільше економить. Причому запроваджуємо заходи з економії тих коштів, які нам виділили. Ми скоротили 20 % працівників - ніхто таких заходів не робив. Ми зменшили пакети по мобільних телефонах, переглянули тарифи, документообіг”, - підкреслив керівник ДУС.