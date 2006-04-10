Цілодобова ”Культура” задовольнить потреби глядачів

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав КИРИЛЕНКО впевнений, що телеканал “Культура” має стати загальнонаціональним і цілодобовим.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єра, на цьому урядовець наголосив сьогодні на нараді в Кабінеті Міністрів з приводу перспектив розвитку телеканалу.

„Ми маємо створити загальнонаціональний цілодобовий канал мовлення „Культура” з тим, аби повністю задовольнити потреби наших телеглядачів у культурній та культурологічній продукції, - сказав В.КИРИЛЕНКО, підкресливши, що це має бути істотно інакший за якістю телеканал - із сучасним менеджментом, якісним технологічним оснащенням і цікавим змістовим наповненням.

В повідомлені зазначається, що проект матиме стовідсоткове державне фінансування, особливо на першому етапі функціонування оновленої телекомпанії „Культура”. Однак, за словами В.КИРИЛЕНКА, у подальшому можна буде говорити про гроші рекламодавців та інші кошти. Він зазначив, що, можливо, вже з державного бюджету 2007 року фінансування каналу „Культура” зросте в кілька разів.