Ющенко погодиться на дострокові президентські вибори, якщо...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив журналістам у ході відвідування полігону 8-го окремого полку спеціального призначення Сухопутних військ Збройних сил України, що дислокується у Хмельницькій області.

«Я готовий прийняти рішення про дострокові президентські вибори. Бо це рішення сьогодні від мене залежить», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що рішення парламенту про оголошення чергових президентських виборів на 25 жовтня 2009 року є незаконним і непорядним.

Водночас В.ЮЩЕНКО висловив готовність йти на дострокові президентські вибори, але якщо вони відбудуться одночасно з достроковими парламентськими виборами.

«Я це зроблю в пакеті з діями, які, на мій погляд, могли виглядати наступним чином: крок перший – ми проводимо дострокові парламентські вибори, крок другий – ми проводимо парламентські дострокові вибори на новій виборчій основі», - сказав Президент.

Президент зауважив, що на сьогодні жодна політична сила, представлена у парламенті, не висловлювалась проти зміни виборчої системи, зокрема, проти введення відкритих виборчих списків.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що готовий на наступному пленарному тижні внести власний проект змін до закону про вибори народних депутатів, розроблений на основі семи подібних законопроектів, що вже зареєстровані в парламенті.

«Я готовий наступного тижня зробити таку ініціативу – від імені Президента я подаю свій законопроект, який вносить зміни до виборчої системи і який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками. Я візьму те, що було запропоновано в семи законопроектах, які потрапили в парламент від різних політичних сил, узагальню їх», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також до пакету законопроектів, який В.ЮЩЕНКО називає умовою для оголошення дострокових президентських виборів, він назвав ухвалення рішення про скасування депутатської недоторканності. «Я думаю, що це гарна демонстрація всіх тих, хто збирається йти на вибори, що вони йдуть з чистими руками, що вони не бояться відповідальності перед законом», - сказав глава держави.

Водночас Президент не уточнив, чи погодиться на одночасне проведення дострокових виборів саме 25 жовтня.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що проведення дострокових президентських і парламентських виборів, по суті, нічого не змінять в країні, оскільки сьогодні необхідно «перезавантажувати систему» і для цього він пропонує внести зміни до Конституції, щоб збалансувати владу.