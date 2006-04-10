Черновецький ”нормальна людина”, але йому потрібен час

Представник кандидата на посаду Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Іван КОЛЕСНИК радить киянам не вірити «страшилкам» про Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «бо він є абсолютно нормальною людиною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Дайте йому стати мером, повірте, що він буде мером, за якого ніхто з нас не буде червоніти. Але для цього потрібен час», - сказав І.КОЛЕСНИК.

Він також зазначив, що що його сторона готова до апеляції рішення Шевченківського районного суду міста Києва, яку можуть подати довірені особи Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

«Ви думаєте, до цього суду ми не були готові? Хочуть люди апелювати, значить, там заслухають свідчення і зважать, що Києву потрібно: новий галас чи робота мера, якого обрала абсолютна більшість», - сказав І.КОЛЕСНИК.

Сьогоднішнє рішення суду він назвав «перемогою киян».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Шевченківський районний суд не задовольнив позов Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА про визнання недійсними результатів виборів мера Києва. О.ОМЕЛЬЧЕНКО позивався до київського тервиборчкому та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Він стверджував, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкуповував виборців, а протокол про підсумки виборів є недійсним, оскільки в ньому бракує кількох підписів. Суд вирішив, що жодне з цих звинувачень сторона О.ОМЕЛЬЧЕНКА не змогла довести.

Упродовж двох днів мер може подати апеляційну скаргу.