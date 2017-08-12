"Стіна" – це приниження для Росії - політолог

Рішення почати облаштування кордону з Росією, прийняте урядом Арсенія Яценюка, було стратегічно правильним, в той же час боротьба зі зловживаннями на місцях під час реалізації проекту – це завдання правоохоронних органів. Про це заявив політолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Все дуже просто – без "Стіни" ми не обійдемося. Завданням було не будувати лінію Мажино – такі стіни вздовж кордону робляться навіть в демократичних європейських країнах, а тим більше між двома воюючими державами", – сказав він.

"Надалі нам обов'язково знадобляться більш серйозні споруди, а вся критика, яка зараз обрушилася у зв'язку з реалізацією проекту "Стіна", виходить від п'ятої колони Кремля, для якого будь-які види загороджень – вже колосальне приниження для Росії і прозорий натяк на те, що Україна ізолюється від неї", – підкреслив Віктор Небоженко.

"Ці конструкції обов'язково повинні бути, оскільки вони виконують ще й важливу політичну роль. Люди повинні звикати, що це – межа, що вона – надовго, що за нею знаходиться країна, яка в будь-який момент може щось зробити", – додав він.

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Як зазначив експерт, в ході будівельних робіт, як і в ході реалізації різних проектів в інших сферах, є всякого роду зловживання, та притягнення до відповідальності всіх причетних до цього буде найкращою відповіддю супротивникам "Стіни".

"Справа в тому, що Кабмін не займається облаштуванням "Стіни" – Кабмін дає завдання виконавчим органам, які вже шукають субпідрядників, які, зі свого боку, можуть виконати роботу чесно і без крадіжок. І боротьба з порушеннями на цій стадії – завдання правоохоронних органів", – резюмував Віктор Небоженко.

Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що країни-сусіди Росії обладнують спільний кордон з РФ, і Україна також повинна завершити реалізацію проекту "Стіна". На його думку, прикордонники, затримані за підозрою у розкраданні коштів, виділених на інженерно-технічне обладнання кордону з Росією, повинні понести суворе покарання.