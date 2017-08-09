Проект "Стіна" потрібен Україні, і він буде реалізований - експерт

Багато країн-сусідів Росії обладнують спільний кордон з РФ, і Україна також повинна завершити реалізацію проекту "Стіна". Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив політолог Кирило Сазонов.

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"Ми зараз бачимо, що стіну на кордоні з Росією будують скандинавські країни, країни Балтії. Для України це тим більш актуально. І навіть Туреччина відгороджується стіною від Сирії. Тобто, такий формат захисних споруд необхідний", - вважає експерт.

На його думку, прикордонники, затримані за підозрою у розкраданні коштів, виділених на інженерно-технічне обладнання кордону з Росією, повинні понести суворе покарання.

"Вони повинні отримати по руках дуже жорстко. Бо красти під час війни з тих грошей, які ми хочемо витратити на оборону, - це злочин. Злочин, який дуже важко виправдати", - упевнений Кирило Сазонов. У той же час він зазначив, що проблеми корупції є в різних галузях, і не тільки в Україні.

"Як ми бачимо, і в Європі вона існує, і в США. Але якщо хабарі беруть в лікарні, це не означає, що ми повинні закрити медицину. Якщо хабарі беруть в освіті, це не означає, що ми повинні закрити школу. З корупцією треба боротися, боротися жорстко, нещадно", - підкреслив експерт.

"Що стосується самого проекту, він нам дуже потрібен, ми його правильно почали. На жаль, пізно. І він обов'язково буде доведений до кінця", - додав політолог.