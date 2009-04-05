У Тимошенко назвали, кому ще доведеться затягнути паски

Уряд затвердив розпорядження щодо деяких питань використання майна окремими суб’єктами господарювання державного сектору економіки.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідний документ прийнято на засіданні Кабінету міністрів 2 квітня.

Розпорядженням передбачається економія коштів підприємствами державної форми власності в поточному році. Зокрема, встановлюється обмеження витрат державних підприємств на придбання легкових автомобілів, надання благодійної, спонсорської та іншої допомоги, виробництво та розповсюдження реклами, на представницькі заходи, на продаж та списання майна тощо.

В уряді сподіваються, що прийняття цього розпорядження «забезпечить ефективне використання державного майна та коштів підприємствами, фінансові плани яких підлягають затвердженню Кабінетом міністрів».