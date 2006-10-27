Кучма натякає, що Ющенко з Януковичем ще мало каші з`їли

У президентському законопроекті про Кабінет Міністрів йдеться про формування двох центрів виконавчої влади, вважає екс-президент України Леонід КУЧМА.

Як сказав він в інтерв`ю тижневику «2000» (№43 від 27 жовтня - 2 листопада), “в так званому альтернативному проекті Банківської про Кабінет Міністрів України йдеться по суті про формування двох центрів виконавчої влади - уряду і Секретаріату Президента”.

За словами Л.КУЧМИ, відсутність законів про Кабмін і Президента можна пояснити нестачею «політичної зрілості й відповідальності в рядах української еліти». Він нагадав, що «їй всього 15 років».

Як сказав Л.КУЧМА, «підлітку з педагогічних міркувань говорять, що він великий. І це вірно: великий. Інший - під стелю, вищий за батька, але це не означає, що він вже дорослий». За його словами, саме цим і можна пояснити наявність альтернативного законопроекту про уряд, який розроблений в Секретаріаті Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня уряд направив на розгляд Верховної Ради власний проект закону про Кабінет Міністрів. Секретаріат Президента неодноразово критикував урядовий проект закону про Кабмін.

18 жовтня перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК представив президентський проект закону про Кабінет Міністрів. Він зазначив, що президентський законопроект називається «Про Кабінет Міністрів і центральні органи виконавчої влади». За його словами, в цьому є принципова відмінність від урядового законопроекту, оскільки президентський законопроект значно ширший.

А.ЯЦЕНЮК виділив ряд істотних переваг президентського законопроекту. Зокрема, він зазначив, що законопроектом вносяться зміни в систему управління в Кабінеті Міністрів і міністерствах. За словами першого заступника глави Секретаріату Президента, зараз в системі уряду існує цілий ряд державних комітетів, які «незрозуміло для кого створені і діють самі для себе». За словами А.ЯЦЕНЮКА, Президент вважає, що має бути побудована чітка вертикаль влади. Зокрема, в неї входять міністерства, які відповідно до законопроекту, виконують політичну роль, і підпорядковані міністерствам держкомітети і агентства, які реалізують адміністративну функцію.

Також А.ЯЦЕНЮК повідомив, що законопроектом регулюються питання державної служби. Він нагадав, що президентським законопроектом знову вводяться посади держсекретарів. При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що подання на їх призначення є винятковою компетенцією Кабінету Міністрів.

Окрім цього, за словами А.ЯЦЕНЮКА, законопроектом регулюється механізм скріплення рішень Президента Кабінетом Міністрів. Зокрема, законопроектом передбачені механізми скріплення президентських указів, але вони збалансовані процедурою їх публікації. А.ЯЦЕНЮК пояснив, що президентський указ не може бути опублікований без підпису прем`єр-міністра і профільного міністра.