До постачання ракетних двигунів КНДР може бути причетна як Україна, так і Росія - NYT (повний переклад)

Успіхи Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу. Таку думку висловлюють американські експерти та представники спецслужб, йдеться у розслідуванні New York Times. Їхні дослідження можуть допомогти з загадкою, як Північна Корея досягла таких успіхів після стількох ракетних невдач, нехай деякі з них, можливо, були викликані американським саботажем поставок і кібератаками при запусках.

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В останні два роки КНДР змінила постачальників, стверджує у своєму новому дослідженні фахівець з ракетним питань в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Майкл Еллеман.

Раніше президент Трамп називав основним джерелом економічної і технологічної підтримки КНДР Китай, він ніколи не звинувачував у цьому Україну і Росію, хоча його держсекретар Рекс Тіллерсон натякав як Китай, так і на Росію як «основні економічні фактори» при підтримці запуску міжконтинентальної балістичної ракети КНДР минулого місяця.

Аналітики, які вивчали фотографії Кім Чен Ина, коли той оглядав нові ракетні двигуни, прийшли до висновку, що вони походять від конструкцій, які колись приводили в дію ракетний флот Радянського Союзу. Двигуни були настільки потужними, що одна ракета могла запустити 10 термоядерних боєголовок між континентами.

Ці двигуни були пов'язані всього з декількома колишніми радянськими об'єктами. Урядові слідчі та експерти США зосередили свої дослідження на ракетному заводі в Дніпрі в Україні. Під час «холодної війни» він виробляв найсмертоносніші ракети в радянському арсеналі, включно з гігантськими SS-18. Цей завод залишався одним з основних виробників ракет для Росії навіть після здобуття Україною незалежності.

Але з того моменту, як проросійський президент України Віктор Янукович був усунений від влади в 2014 році, державний завод, відомий як «Південмаш», пережив важкі часи. Росіяни скасували модернізацію свого ядерного флоту. Завод недозавантажений, борги ростуть, а моральний дух падає.

Експерти припускають, що це найбільш імовірне джерело двигунів, які в липні використали у двох випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Ці ракети стали першими, які, імовірно, можуть загрожувати містам в США.

«Ймовірно, ці двигуни прибули з України, можливо, незаконно. Велике питання в тому, скільки таких у них є, і чи допомагають їм тепер українці. Я дуже стурбований», - сказав Еллеман в інтерв'ю.

Він додав, що слідчі Організації Об'єднаних Націй прийшли до висновку, що Північна Корея шість років тому вже намагалася вкрасти ракетні технології українського комплексу. Тоді були затримані двоє північнокорейців, а у доповіді США сказано, що інформація, яку вони намагалися вкрасти, зосереджувалась на передових «ракетних системах, рідинних двигунах, космічних і ракетних паливних системах».

Тепер слідчі вважають, що в умовах хаосу післяреволюційної України Пхеньян здійснив нову спробу.

Докладний аналіз Еллемана є публічним підтвердженням того, що в приватному порядку останнім часом говорили представники розвідки: нові ракети КНДР створені за такою складною технологією, яку північнокорейці не змогли б розробити самі настільки швидко. Мабуть, вони вперше запустили новий двигун у вересні. Це означає, що їм знадобилося всього 10 місяців, щоб пройти шлях від перших спроб до запуску МБР, якщо тільки вони не купили конструкцію, деталі і досвід на чорному ринку.

У Білому домі дослідження розвідки ніяк не прокоментували.

Минулого місяця «Південмаш» заперечив повідомлення про те, що завод бореться за виживання і продає свої технології за кордон, зокрема в Китай. На його веб-сайті говориться, що компанія цього не робить, не бере і не буде брати участь в «передачі потенційно небезпечних технологій за межі України».

Американські слідчі не вірять у ці повідомлення, хоча й наголошують, що немає жодних доказів того, що уряд президента Петра Порошенка, котрий нещодавно відвідав Білий дім, мав будь-яку інформацію або контролював процеси на заводі. Як двигуни RD-250 потрапили в Північну Корею, все ще залишається загадкою.

Еллеман не виключає, що велике російське ракетне підприємство «Енергомаш», котре має міцні зв'язки з українським комплексом, могло зіграти свою роль у передачі технології двигунів RD-250 Північній Кореї. Він сказав, що на російських складах також могли залишитися RD-250.

Але те, що потужні двигуни потрапили в Північну Корею, незважаючи на безліч санкцій Організації Об'єднаних Націй, залишається фактом і провалом спецслужб.

Відтоді, як президент Барак Обама розпорядився активізувати саботаж проти ракетних програм КНДР в 2014 році, американські офіційні особи уважно стежили за їхніми успіхами. Вони, схоже, досягли серйозного успіху восени минулого року, коли пан Кім наказав завершити льотні випробування "Мусудан", ракети середнього діапазону дії, яка була в центрі уваги американського саботажу.

Але, щойно Кім Чен Ин наказав залишити цю розробку, КНДР показала інші двигуни. І ці тести були більш успішними.

Леон Панетта, колишній директор ЦРУ, сказав в ефірі програми «Face to Nation» на каналі CBS в неділю, що північнокорейська програма для створення працездатних МБР, які можуть нести ядерні боєголовки, просувається швидше, ніж очікувало розвідувальне співтовариство.

«Швидкість, з якою вони йдуть до цього, - це, відверто кажучи, дивує як США, так і весь світ», - сказав він.

Неясно, хто несе відповідальність за продаж ракет і знань про їх конструкції. Але Еллеман припускає, що проблеми на заводі і брак роботи у його інженерів можуть бути побічно з цим пов'язані.

«Я відчуваю, що ті хлопці не хочуть робити поганого», - сказав Еллеман, який десять років тому відвідував завод, працюючи над федеральними проектами для боротьби із загрозами озброєння.

Посадові особи американської розвідки відзначають, що Північна Корея експлуатувала чорний ринок ракетних технологій десятиліттями і будувала інфраструктуру університетів, конструкторських бюро і власних заводів.

Режим КНДР також наймав помічників: у 1992 році офіційні особи в московському аеропорту зупинили команду ракетних експертів, що прямували в Пхеньян.

Але це була лише тимчасова невдача Північної Кореї. Вони отримали конструкцію компактної ракети R-27, виготовленої для радянських підводних човнів, і створеної конструкторським бюро Макєєва, промисловим комплексом на Уралі, який використав експертів-ізгоїв, затриманих у московському аеропорту.

Але конструкція R-27 виявилася занадто складною, щоб її можна було вдало скопіювати.

Зрештою, КНДР звернула увагу на альтернативні двигуни - заводу «Південмаш» в Україні, а також його конструкторське бюро «Південне». Їх було потенційно легше скопіювати, тому що вони розроблялися не для тісних ракет на підводних човнах, а для більш просторих наземних ракет. Це спростило процес.

В економічному плані завод в Дніпрі і дизайнерське бюро зіткнулися з новими проблемами після того, як Росія на початку 2014 року вторглася і окупувала Крим. Відносини між двома країнами зіпсувалися, і Москва відмовилася від планів випускати нові версії ракети SS-18 на «Південмаші».

У липні 2014 року в доповіді Фонду Карнегі було сказано, що така економічна ситуація може призвести до того, що українські ракетні і ядерні експерти «втратять роботу» і зможуть поділитися своїми ноу-хау з режимами-ізгоями і шахраями.

Перші повідомлення про те, що український двигун потрапив до рук Північної Кореї, з'явилися у вересні, коли Кім Чен Ин керував наземним випробуванням нового ракетного двигуна, який аналітики назвали найбільшим і найпотужнішим на сьогоднішній день.

Норберт Брюгге, німецький аналітик, повідомив, що фотографії запуску двигуна показали сильну схожість між ним і моделлю «Південмаш» RD-250.

Сигнал тривоги пролунав голосніше після другого наземного запуску нового двигуна і нової ракети середньої дальності КНДР - Hwasong-12. Він побив рекорд КНДР по дальності. Якщо вирівняти високу траєкторію пуску, ракета летіла навіть далі, ніж американська база Гуам.

1 червня Еллеман заявив, що потужний двигун явно належав іншому виробникові. Не тим, «що все, які ми бачили».

Експерт сказав, що нова лінія двигунів КНДР підриває припущення Заходу про ракетні технології країни: «Ми можемо бути здивовані».

Це і відбулося. В липні при першому з двох випробувань нової ракети КНДР Hwasong-14, вона пролетіла досить далеко, щоб загрожувати Алясці. При другому цілком могла дістати Західного узбережжя, можливо, Денвера або Чикаго.

Минулого тижня у «Віснику вчених-ядерників» був представлений детальний аналіз нового двигуна, а також висновок про те, що він був отриманий з RD-250. Знахідка, на думку аналітиків, «піднімає нові і потенційно зловісні питання».

Вони також вважають, що це несе не тільки нові загрози з боку Північної Кореї, а й нові небезпеки поширення ракетної зброї в світі, оскільки український завод все ще залишається в поганому фінансовому становищі. Тепер він робить тролейбуси і трактори, поки шукає нові контракти на ракети, щоб повернути собі частину колишньої слави.

У відповідь на цю публікацію NYT держпідприємство "Південний машинобудівний завод" заявило, що не мало і не має ніякого відношення до північнокорейським ракетним програмам космічного та оборонного характеру. Секретар РНБО Турчинов назвав повідомлення про постачання Україною ракетних технологій до КНДР підступами спецслужб Росії.