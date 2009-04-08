Ющенко впевнений, що виборів у жовтні не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що рішення Верховної Ради про призначення президентських виборів на 25 жовтня буде скасоване.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам під час відвідання ВАТ «Квазар» у Києві.

«Рішення Верховної Ради нічого спільного із законом не має, і у мене немає сумнівів, що це рішення буде скасоване», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на питання журналістів, він зазначив, що відповідне рішення парламенту збирається оскаржити уже сьогодні. За словами Президента, якщо відповідні документи вже підготовлені, він сьогодні ж направить подання до Конституційного Суду.

Разом з тим, В.ЮЩЕНКО вкотре зауважив, що, незважаючи на те, що рішення парламенту, на його думку, не відповідає закону, він готовий погодитись на одночасні дострокові парламентські і президентські вибори за умови їхнього проведення на основі нового виборчого законодавства, зокрема, на основі відкритих виборчих списків.

В.ЮЩЕНКО додав, що, у свою чергу, юристи мають сказати, як провести одночасні парламентські і президентські вибори таким чином, щоб вони були у рамках права.