У Мінську почалася зустріч спецпредставника США і "сірого кардинала" Кремля по Донбасу

Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер почав переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

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Це перші переговори між кураторами українського напряму в Кремлі і в нової президентської адміністрації США. Представник Вашингтона вже відвідував Київ і прифронтові міста України на початку липня.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон 7 липня призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який курирує ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

23-24 липня Волкер побував в Україні, зокрема, відвідав Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а «гаряча війна».

При адміністрації колишнього президента США Барака Обами цю посаду обіймала Вікторія Нуланд.