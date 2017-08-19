Спецпредставник США Волкер відвідає Україну, Білорусь та Литву

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер 21-23 серпня відвідає Україну, Білорусь і Литву.

Відповідну інформацію оприлюднив Державний департамент США.

Читайте такожУ Держдепі підтвердили зустріч Волкера із представником Росії у Мінську

"Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер 21 серпня вирушить до Мінська, де зустрінеться з представниками уряду Росії, щоб обговорити російсько-українські відносини. Потім він відвідає Вільнюс (Литва) для проведення зустрічей з високопоставленими особами з метою обговорення подальших дій в Україні", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі також зазначили, що 23 серпня Волкер приїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймса Метіса на зустрічі з українськими високопосадовцями, щоб обговорити наступні кроки у дипломатичних переговорах з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон 7 липня призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який курирує ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

23-24 липня Волкер побував в Україні, зокрема, відвідав Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а "гаряча війна".

6 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Волкер найближчим часом проведе зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.