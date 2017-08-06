Лавров анонсував зустріч "сірого кардинала" Кремля і спецпредставника США щодо України

Спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер найближчим часом проведе зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Про це заявив у неділю міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками зустрічі з главою американського зовнішньополітичного відомства Рексом Тіллерсоном, що відбулася в Манілі, передає ТАСС.

"Порушували питання української кризи. Нагадали про те, що і президент США, і держсекретар обіцяли нам, що найближчим часом приїде спеціальний представник США з українського врегулювання Волкер. Рекс Тіллерсон підтвердив, що такий контакт із нашим представником Владиславом Сурковим запланований і відбудеться найближчим часом ", - сказав Лавров.

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"Це буде цікаво, тому що Волкер вже об'їхав чимало столиць, зокрема Київ, Париж, Берлін, Лондон, і нам буде цікаво, яке уявлення про нинішній стан справ склалося у американського спеціального представника", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Тіллерсон 7 липня призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який курирує ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

23-24 липня Волкер побував в Україні, зокрема, відвідав Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а «гаряча війна».