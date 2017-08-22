Прокуратура шукає ознаки держзради у висловлюваннях Артеменка щодо передачі Криму в оренду РФ

14:01, 22 серпня 2017
Політика
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Прокуратура АР Крим розслідує кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ, а також у вчиненні державної зради.

16 травня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка / фото УНІАН

Прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє висловлювання екс-народного депутата Андрія Артеменка на наявність ознак державної зради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

"Слідство триває. Ми направили відповідні запити та міжнародні доручення і чекаємо на відповідь, щоб ухвалити остаточне рішення. Найближчим часом ми надамо правову оцінку його висловлюванням, чи містилися в його словах, документах, заходах, (в яких Артеменко брав участь - УНІАН) ознаки складу злочину, пов'язані із державною зрадою", - сказав Мамедов.

Він додав, що призначено лінгвістичну експертизу висловлювань Артеменка.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2017 року видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція народного депутата Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

Серед іншого, так званий «план» містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ, а також у вчиненні державної зради.

Президент Петро Порошенко своїм указом позбавив Артеменка громадянства України.

16 травня Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка.

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Теги: #ідея Артеменко щодо скасування санкцій