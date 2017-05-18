ВАСУ відмовився скасовувати припинення українського громадянства депутата Артеменка

Вищий адміністративний суд відмовився задовольнити клопотання про призупинення чинності указу президента щодо припинення українського громадянства депутата Андрія Артеменка до розгляду його скарги по суті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАСУ, відповідну ухвалу суд оголосив на сьогоднішньому засіданні, розглянувши клопотання представника інтересів Артеменка в суді Леоніда Сивакова.

У суді зазначили, що підставою для відмови стало те, що адміністративним законодавством не передбачено призупинення дії указів глави держави для забезпечення розгляду по суті позовів.

Розгляд позову призначено на 30 травня на 11.30.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 травня ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Артеменка у зв’язку з припиненням громадянства України.

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21 квітня Генеральна прокуратура звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням ініціювати через Державну міграційну службу процедуру втрати громадянства України Артеменком, посилаючись на наявність у нього паспорта громадянина Канади. Згодом стало відомо, що ДМС опрацювала матеріали щодо Артеменка і направила їх в Комісію з питань громадянства при президентові України.

5 травня на офіційному сайті ДМС з’явилося повідомлення, що президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства України Артеменка.

11 травня Вищий адмінсуд відкрив провадження за позовом Артеменка, в якому депутат оскаржив указ президента про позбавлення його українського громадянства.

Раніше Радикальна партія виключила Артеменка з фракції. Це сталося після того, як стало відомо, що той передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Серед іншого, план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

Артеменко запевняв, що так званий «План примирення України з Росією» був ініціативою Радикальної партії.