Порошенко: Росія і її маріонетки отримають гідну відсіч у разі спроб піти в наступ

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія та її маріонетки отримають гідну відсіч у разі спроб піти ув наступ на позиції українських військових на Донбасі.

Читайте такожВказав на роль Путіна: Порошенко пояснив, чому на Донбасі не припиняють стрілятиЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час церемонії відкриття будівлі Луганського обласного академічного музично-драматичного театру після капітального ремонту у Сєвєродонецьку.

«Хочу запевнити, що українська сторона не була і не стане ініціатором ескалації бойових дій, але будь-які спроби Росії та її маріонеток піти в наступ отримають рішучу та безкомпромісну відсіч», - наголосив він.

Також Порошенко заявляє, що Росія продовжує постачати на Донбас регулярні війська, бойовиків, озброєння та військову техніку.

«Постачання озброєння та військової техніки, боєприпасів, а також регулярних військ РФ та бойовиків – це постачання не припиняється та підживлює провокації з того боку лінії зіткнення», - підкреслив він.