Порошенко: Росія і її маріонетки отримають гідну відсіч у разі спроб піти в наступ

20:08, 22 серпня 2017
Політика
2785 0

Він заявив, що Україна не стане ініціатором ескалації на Донбасі, але при необхідності дасть ворогу гідну відсіч.

Facebook Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія та її маріонетки отримають гідну відсіч у разі спроб піти ув наступ на позиції українських військових на Донбасі.

Читайте такожВказав на роль Путіна: Порошенко пояснив, чому на Донбасі не припиняють стрілятиЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час церемонії відкриття будівлі Луганського обласного академічного музично-драматичного театру після капітального ремонту у Сєвєродонецьку.

«Хочу запевнити, що українська сторона не була і не стане ініціатором ескалації бойових дій, але будь-які спроби Росії та її маріонеток піти в наступ отримають рішучу та безкомпромісну відсіч», - наголосив він.

Також Порошенко заявляє, що Росія продовжує постачати на Донбас регулярні війська, бойовиків, озброєння та військову техніку.

«Постачання озброєння та військової техніки, боєприпасів, а також регулярних військ РФ та бойовиків – це постачання не припиняється та підживлює провокації з того боку лінії зіткнення», - підкреслив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #порошенко росія донбас#відсіч росії