Росія все ж вторгнеться в Україну, але не зараз - журналіст

Російська Федерація все ж вторгнеться в Україну але не зараз, не під час російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Таке припущення в інтерв’ю «Новому времени» висловив російський журналіст, політичний емігрант Аркадій Бабченко.

Журналіст вважає, що РФ піде на такий крок, коли в РФ дійде до реального зубожіння народу.

«Я думаю, що Росія все ж вторгнеться в Україну, але не зараз. Ось коли дійде до реального зубожіння російського народу і програм за типом "нафта в обмін на продовольство", тоді війна точно знадобиться, і Україна - очевидна ціль», - вважає журналіст.

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Він також заявив, що російсько-українська війна закінчиться лише тоді, коли Україна поверне всі свої території. Для цього у Києві, на думку журналіста, є як військові, так і невійськові ресурси для повернення окупованих територій Донбасу.

«… Росія навіть сама готова віддати їх. Однак в України немає ресурсів повернути Крим. З власної волі Росія не віддасть півострів ніколи», - вважає Бабченко.

Повну версію матеріалу читайте у свіжому номері журналу "Новое время".

Як повідомляв УНІАН раніше, Російська Федерація буде змушена вивести війська із окупованого Донбасу. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юрій Гримчак, коментуючи зустріч представника Держдепу США з питань України Курта Волкера із помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Гримчак заявив, що рішення щодо виведення російських військ із Донбасу вже прийнято. Єдине, за словами чиновника, що наразі обговорюється, це те, яким чином війська РФ підуть із території Донбасу.

Пізніше, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що переговори спецпредставника США щодо України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова щодо Донбасу не привели до конкретних домовленостей. Тому говорити про виведення російських військ поки рано.

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.