Тука прокоментував заяву заступника міністра щодо рішення про виведення російських військ з Донбасу

Переговори спецпредставника США щодо України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова щодо Донбасу не привели до конкретних домовленостей. Тому говорити про виведення російських військ поки рано. Про це в коментарі InfoResist заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

Тука, коментуючи заяву Юрія Гримчака про те, що доля результату конфлікту на Донбасі вже вирішена й Росія повинна залишити окуповану територію України, заявив, що з цього питання навряд чи є домовленості.

"Я практично впевнений, що їх не існує поки що й процес досягнення певного взаєморозуміння буде тривалий. Для Росії це, звичайно, дуже болісно. Вони будуть упиратися руками й ногами до останнього, але момент останнього, з моєї точки зору, ще не настав", — заявив він.

Читайте такожТука: Україні треба постійно нарощувати потужність свого війська

Заступник міністра заявив, що вчора, швидше за все, була зустріч ознайомчого характеру. Тука наголосив, що не знає, скільки може тривати процес переговорів щодо Донбасу.

"Обмінялися думками, обмінялися своїми баченнями вирішення проблеми. Що там малося на увазі, коли Сурков сказав "новаторські ідеї", я не знаю. Може бути, Волкер запропонував звільнити не тільки Донецьку, але ще і Ростовську?", — сказав експерт.

"Ростов, можливо, й погодився б, можна було б послати наших на картоплю", — пожартував Тука.

Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО Юрій Гримчак, коментуючи зустріч представника Держдепу США з питань України Курта Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, заявив, що рішення про виведення російських військ з Донбасу вже прийнято. Єдине, за словами чиновника, що зараз обговорюється, це те, як війська РФ підуть з території Донбасу.