Анонім заявив про підготовку замаху на Порошенка під час вчорашнього візиту до Харківської області

У Харківській області під час візиту президента Петра Порошенка в Ізюм анонім заявив про спланований на нього замах.

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердило поінформоване джерело в правоохоронних органах Харківщини.

За словами співрозмовника агентства, дзвінок був зроблений з ІР-телефонії вчора, 22 серпня, близько 12.20.

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Повідомлення про можливий замах на Порошенка було зроблено жіночим механічним голосом.

Відомості про події внесені до ЄРДР за ч. 1 ст 112 Кримінального кодексу України (замах на життя державного діяча).

Як повідомляв 17 серпня голова СБУ Василь Грицак, ФСБ Росії готує в Україні теракти і гучні вбивства державних діячів.